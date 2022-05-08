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ЗСУ виб’ють росіян зі сходу Харківської області за тиждень — військовий аналітик

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
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Українські війська звільняють окуповані землі Харківщини
Українські війська звільняють окуповані землі Харківщини

ЗСУ можуть за тиждень вибити росіян зі сходу Харківської області

Українська армія у ході контрнаступу звільняє раніше окуповані росіянами населені пункти у Харківській області та у перспективі тижня повністю виб’є окупантів зі східної частини регіону.

Про це пише аналітик сучасної війни Том Купер 7 травня, переклад аналітичної статті якого опублікував український писати та перекладач Ростислав Семків.

"Так, я справді очікую, що ця частина України буде повністю звільнена протягом наступного тижня: 4–5 БТГр, які російська армія все ще має на схід від Сіверського Дінця, були сильно виснажені та втратили здатність вести наступальні дії ще декілька тижнів тому. На даний момент вони також втратили здатність вести ефективні оборонні операції: а без артилерійської підтримки вони не змогли б вести навіть локальні контратаки, які вони ще здійснюють (щоб уповільнити просування українців)", — вважає Купер.

При цьому він зазначає, що росіяни, що відступають, залишають після себе випалену землю.

"Щоби найкраще описати ситуацію на думку спадає щось на кшталт "глибоке спустошення". При відступі росіяни підірвали щонайменше три мости, пограбували всі ферми та знищили їх. У відео, знятих на звільнених територіях, я не бачив жодного непошкодженого будинку чи багатоквартирної будівлі. А те, що сталося з мирним населенням протягом двох місяців окупації… ех… Із позитивного: російська армія залишає по собі багато знищеної техніки та десятки військових, що потрапили в полон", — пише аналітик.

Як повідомлялося, обстріли російськими військами населених пунктів та підриви мостів у Харківській області підтверджують і у британській військовій розвідці.

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#Україна #Росія #Харківська область #Війна #Бої #Звільнення
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