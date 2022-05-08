Без опадів не обійдеться: у яких областях України 9 травня буде дощовим

Особливого зниження температури не прогнозується

Травень несе в Україну традиційні затяжні для кінця весни дощі та численні грози, частина з яких обрушиться на нашу країну вже у понеділок, 9 травня. При цьому температура повітря має залишитись у середньому на позначці +20°С.

Яким областям вже за добу чекати опадів, розповідає "Телеграф", посилаючись на дані ресурсу weather.com.

Оперативно, точно, достовірно – підпишись на наш Telegram

Київ

Імовірність опадів у столиці 9 травня не перевищує 24%. День обіцяє бути малохмарним, температура повітря вдень прогріється до +17°С, уночі — опуститься до 6 градусів тепла.

Одеса

На Одещині можливі короткочасні дощі, причому на вулиці буде дуже тепло — до +21°С. Вітер буде поривчастим і мінливим, переважно його напрямок визначатимуть захід і південь.

Дніпро

Затяжні дощі накриють 9 травня на Дніпропетровщині. Незважаючи на 20-градусне тепло вдень, опади можуть турбувати жителів області протягом усієї доби. На ніч температура повітря знизиться до 6°С.

Львів

Відносно сухим, але вельми хмарним День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні видасться у Львові. Без парасольки жителі та гості міста обійтися, швидше за все, зможуть, проте одягатися їм краще все ж таки трохи тепліше. Вдень повітря прогріється до +18°С, а вночі — лише до +4°С.

Харків

Справжніх злив варто очікувати мешканцям Харківщини. При цьому температура буде дуже схожою на київську та львівську — до 17 градусів тепла вдень і лише до 5 — уночі. Надвечір дощ, швидше за все, вщухне, і ніч буде малохмарною.

Читайте також: Категорія Україна На яку погоду чекати в Україні у травні: прогноз синоптиків Травень порадує українців теплою погодою, але не у всіх регіонах

Суми

На Сумщині 9 травня також є ймовірність опадів. Максимальна температура повітря очікується на рівні 15 градусів тепла, яка вночі може опуститися до 4°С. Дощ буде невеликим і, швидше за все, потривожить жителів області лише вранці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде погода на Трійцю і які народні прикмети із цим пов’язані.