ЗСУ відсувають росіян до кордону: свіжі карти боїв в Україні

До Харківщини ворог стягує війська

Контрнаступальні дії України на сході просунулися. Сили оборони України на північний схід від Харкова тиснуть ворога і той під час відступу підриває мости за собою.

Згідно з аналітиками The Institute for the Study of War, вибух мостів на околицях Російських Тишек і Циркунов означає, що найближчим часом ймовірність спроб росармії знову захопити ці території низька.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Дослідники вважають, що український наступ найближчими днями просунеться до кордону з росією. Тиск у окупованих частинах країни посилюється, намагаючись зміцнити колаборантні адміністрації.

Карта бойових дій в Україні на 8 травня

Схід України

Атаки росії на Барвінковому продовжують відбиватися українськими силами, і це, ймовірно, призвело до відмови від спроб просунутися цим шляхом на південний схід, у бік Слов’янська. Росіяни безуспішно атакували Вернопілля, на захід від Ізюма — села Заводи та Велика Комишуваха.

Росія продовжує атакувати Рубіжне, Авдіївку, Олександрівку, Кремінну, Шандриголове. Є ризик того, що їм вдалося повністю захопити Попасну — дослідники не можуть підтвердити цю тезу, але російська та проросійська сторона її поширила 7 травня. У разі захоплення Попасної росармія може спробувати просунутися на захід у бік Бахмута, а потім повернути на північ у бік Слов’янська. Дослідники відзначають, що швидко це йти не буде.

Карта бойових дій на сході України на 8 травня

Маріуполь

У Маріуполі вивели всіх цивільних з "Азовсталі" та українські військові продовжують чинити опір російським загарбникам та утримувати територію підприємства.

Територія "Азовсталі" на карті Маріуполя

Харків

Українські війська звільнили Циркуни під Харковом, але в Руських Тишках ще стоїть ворог. Активний поступ українських військових під час контратаки наштовхує дослідників на припущення, що Силам оборони України вдасться висунутись до кордону. Росармія перекидає на цей напрямок додаткові сили.

Карта бойових дій навколо Харкова на 8 травня

Південь України

Дослідники бачать ознаки наближення спроб росії максимально дистанціювати окуповані частини на півдні України від нашої держави, проголосивши там чергову псевдореспубліку, або спробувавши приєднати безпосередньо до рф.

Карта бойових дій та окупації на півдні України на 8 травня

Раніше "Телеграф" писав, що на захоплених українських землях ЗСУ успішно підірвали склад із боєприпасами та технікою окупантів.

Активні дії продовжуються і на морі — біля острова Зміїний росія регулярно втрачає кораблі.