Після війни на українців чекає хвиля "цільової мобілізації": що це і навіщо потрібно

Потрібно якнайшвидше ліквідувати наслідки російської агресії в країні

В Україні, де продовжується друга хвиля звичної мобілізації через вторгнення росії, вже починають обговорювати післявоєнний період. Так, серед іншого було ухвалено рішення про необхідність провести спеціальну цільову мобілізацію. Вона, швидше за все, розпочнеться вже після зняття воєнного стану.

Більше подробиць повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ, повідомляє "Телеграф".

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Під час засідання Кабміну 7 травня було уточнено текст Положення "Про єдину державну систему цивільної оборони". Саме завдяки цьому влада наголосила на важливості окремих додаткових завдань на період відбудови країни після війни.

Цільова мобілізація означає залучення громадян до різного типу робіт, які передбачатимуть швидке відновлення інфраструктури та економіки України, що постраждав через російське вторгнення.

До першочергових завдань Кабміном було внесено:

саму цільову мобілізацію;

ліквідацію наслідків бойових дій біля країни;

заходи, котрі допоможуть відновленню об’єктів критичної інфраструктури;

визначення міст і сіл, які потрібно буде упорядкувати — нанести маркування, розмінувати та розчистити небезпечні ділянки;

залучення міжнародних спеціалістів для ліквідації наслідків воєнних дій.

Поки що конкретних вказівок щодо того, хто буде "придатний" для цільової мобілізації, ще не було. Однак у мережі вже почалися розмови, що, найімовірніше, може знадобитися будь-яка посильна допомога експертів у різних сферах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чи законно проводити стандартну мобілізацію – призов до армії – за допомогою телефонного дзвінка.