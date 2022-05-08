Окупанти посилили угруповання на важливому напрямі: свіжа карта боїв в Україні

Українські захисники тримають оборону на всіх напрямках

У неділю, 8 травня, на 74-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася порівнюючи з даними за 7 травня.

Карта боїв в Україні за 8 травня

Карта боїв в Україні за 7 травня

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник зосередив основні зусилля на запобіганні подальшому просуванню наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від Харкова. Ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни. Для посилення оборони у районі населеного пункту Козача Лопань ворог проводив заходи щодо інженерного обладнання позицій.

На Ізюмському напрямку противник зосереджував основні зусилля на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угруповання з території російської федерації ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у певні райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.

На Лиманському напрямі внаслідок штурмових дій противник захопив північну околицю села Шандриголове.

На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків загарбники здійснювали штурмові дії.

На Південнобузькому та Таврійському напрямах угруповання військ окупантів за підтримки авіації завдає ударів по військових та цивільних об’єктах, проводить перегрупування та посилення підрозділів, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

Раніше повідомлялося, що гарнізон Маріуполя має всього чотири варіанти дій.

Нагадаємо, президент росії володимир путін привітав Україну з 9 травня.