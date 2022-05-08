Україна має вигнати диявола: Подоляк познущався з путіна та його свити

Україна має важливу психіатричну місію

Українці мають провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян.

Про це у неділю, 8 травня, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк на своєму telegram-каналі.

Подоляк вважає, що політична еліта росії демонструє феномен об'ємної колективної схибленості на пропагандистських міфах, періодично гуртом впадаючи в стан безглуздої балаканини, публічних марень. Михайло навів останні цитати відомих російських чиновників, які погрожують світові ядерним ударом, а також хочуть винищити мільйони українців. Так парочка В’ячеслав Володін/Петро Толстой (спікер та віцеспікер парламенту рф) екзальтовано наполягає, що "спецоперація" має закінчитися лише тоді, коли російська армія вийде на межі з Польщею. Дмитро Рогозін (голова Роскосмосу) офіційно заявляє, що росія через пів години знищить ядерною зброєю… Європу, але поки що цього не робитиме. Депутат Олексій Журавльов пропонує вбити 2 млн українців, щоб закінчити "спецоперацію". Подоляк також висловився і про президента росії володимира путіна, який привітав українців з днем перемоги.

"Витончена вершина цинізму — це звернення Путіна В. В. 8 травня: "Сьогодні загальний обов’язок — не допустити відродження нацизму, що приніс стільки страждань людям різних країн". Адже говорить про це не хто інший, як сам батько сучасного російського нацизму. І відразу додає, звертаючись безпосередньо до тих, кого жорстоко та навмисно щодня вбивають російські ракети: "Відверто бажаю українським ветеранам Великої Вітчизняної війни душевної стійкості, доброго здоров’я та довголіття, а всім жителям України – мирного та справедливого майбутнього". Просто ідеальне розщеплення світів. Тому вважаю, що Україна тепер має важливу психіатричну місію – провести переконливий примусовий сеанс масової психотерапії для росіян. Щось на кшталт того, що в старовину називали екзорцизмом, вигнанням диявола", — написав Подоляк.

Читайте також: Категорія Україна У Зеленського тонко пояснили вибухи в росії: Карма і божественне втручання Подоляк натякнув росіянам, що "виробничі казуси" у Білгороді та Брянську — це "карма" за вбивства українських дітей

Раніше Подоляк жорстко потролив Марію Захарову. До слова, Михайло вважає, що війна йтиме і на території росії.