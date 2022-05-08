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Зеленський у зверненні до G7 назвав три пункти, які допоможуть Україні у війні з росіянами

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Володимир Зеленський Новина оновлена 08 травня 2022, 23:02
Володимир Зеленський

Один з пунктів — ще один пакет санкцій проти російської верхівки

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 8 травня, озвучив західним партнерам три пункти, які необхідні Україні у війні з російськими окупантами.

Про це йшлося у зверненні глави держави під час саміту країн Великої сімки.

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За словами Зеленського, вкрай необхідними елементами допомоги для України зараз є зброя, санкції проти рф та фінансова підтримка.

Президент додав, що Україна має отримати всю ту зброю й обладнання, яке дозволить перемогти тиранію та вибороти свою свободу.

Стосовно санкцій — за словами президента України, треба реалізувати напрацьований групою Макфола-Єрмака план посилення обмежень, який дозволить покарати всю російську верхівку та наближених бізнесменів за розв'язування війни проти України.

"Третій важливий пункт – це фінансова підтримка України зараз і відновлення після війни. Так само як після Другої світової війни, План Маршалла відіграв історичну роль у відбудові Європи та створенні нових умов для розвитку і зростання, потрібен схожий План зараз. Щоб світ побачив, що свобода перемагає не тільки на полі бою, але й у житті", – резюмував Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський на саміті G7 озвучив кінцеву мету України у війні з росією.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Відеозвернення #Володимир Зеленський #Велика сімка
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