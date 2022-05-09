Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав найгарячіші точки фронту

Ворог намагається продавити українську оборону на сході

Поки росія продовжує обстрілювати Україну ракетами не лише на півдні, а й на сході, на Сумщині, українські військові стримують нашестя окупантів на фронтах.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу збройних сил України, найгарячіше на Донецькому та Ізюмському напрямку.

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Донецький напрямок: ворог намагається захопити Рубіжне та взяти під повний контроль Попасну, з якої українські військові змушені були тактично відступити напередодні. Продовжується підготовка росією атак у бік Сіверська, Слов’янська, Лисичанська, Авдіївки. Аби прорвати оборону українських захисників, посилили обстріл.

Напрями атак росіян/DeepState

Ізюмський напрямок : ворог намагається танковими частинами, загальновійськовою армією та десантними силами підготуватися до просування наступу з боку Сулигівки на Нову Дмитрівку та Курульку.

На карті нижче Сулигівка відзначена синім символом на карті. Напрями підготовки атак росії відповідають напрямкам на Барвінкове та Слов’янськ.

Карти атак на Ізюмському напрямку/DeepState

Раніше "Телеграф" писав, що згідно з картами бойових дій за 8 травня істотних територіальних змін не відбулося, а росія стягує сили не лише до Харківської, а й до Херсонської області. На сході війська росії знаходяться на території Білгородської області у складі 19 батальйонно-тактичних груп — це до 15 тисяч людей з технікою.