В Україну йде потепління до +27℃ та нові грози: яким областям пощастить

Потеплішає одразу по всій Україні, але в деяких регіонах буде майже літня погода

Хоча останні дні у багатьох регіонах України відбулося помітне похолодання, незабаром знову потеплішає, при цьому подекуди аж до 27 градусів тепла.

Про це йдеться у прогнозі синоптиків Укргідрометцентру на найближчі дні.

У вівторок, 10 травня, дощі мають припинитись, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. В середньому в Україні буде 14-16 градусів тепла, але в Одесі може потепліти до 18 градусів, а в Ужгороді — до 22 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 10.05.2022

У середу, 11 травня, потеплішає по всій території країни. У центральних, південних та східних областях у середньому буде 16-18 градусів. У Києві обіцяють 18-20 градусів, а в Ужгороді, Хмельницькому, Чернівцях, Львові потеплішає до 23-24 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 11.05.2022

У четвер-п’ятницю 12 та 13 травня в Україну повернуться грози, але вони не принесуть нового похолодання, а навпаки, по всій країні очікується в середньому до 25 градусів вище нуля, а в Ужгороді, Івано-Франківську, Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях та може потепліти до 27 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 12.05.2022

Прогноз погоди в Україні на 13.05.2022

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які ще погодні сюрпризи приготував українцям травень 2022 року.