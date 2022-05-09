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Україна та Канада повернулись до переговорів про розширення зони вільної торгівлі – Свириденко

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Україна та Канада повернулись до переговорів про розширення зони вільної торгівлі – Свириденко Новина оновлена 09 травня 2022, 10:07

Україна та Канада відновили переговорний процес щодо розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю. Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко після онлайн-зустрічі з міністеркою міжнародної торгівлі, просування експорту, малого бізнесу та економічного розвитку Канади Мері Енджі.

"Напередодні широкомасштабної агресії ми з Мері провели інавгураційну зустріч щодо розширення двосторонньої угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції. Сьогодні вирішили, що війна не має стати на заваді, і ми повертаємося до роботи над угодою і плануємо завершити цю роботу протягом найближчих тижнів", – пише вона.

За словами Свириденко, торгівля між країнами стрімко розвивається. Так, лише в 2021 році її обсяг зріс на понад 70% і склав $420,7 млн. Варто відзначити, що при цьому експорт товарів з України до Канади зріс в 11 разів.

Міністерка пояснила, що Канада є важливим гравцем на ринку зернових, а тому Україна сподівається на її підтримку у подоланні продовольчої кризи, що може виникнути через блокування країною-терористом росією українського експорту.

"Величезним кроком назустріч Україні могло б стати скасування Канадою торгових мит на українські товари, як це вже зробили ЄС та Велика Британія. Це допоможе експортерам збільшити обсяги вивезення продукції і тим самим зміцнить українську економіку та обороноздатність нашої держави", – додала вона.

Також під час перемовин розглянули можливі форми підтримки Канадою України на поточному етапі, а також у ході повоєнного відновлення економіки. Зокрема, йшлося про можливість повернення міжнародних інвесторів, які були змушені залишити Україну з початком війни або ж значно згорнули виробництво.

"Сподіваємося, що канадські інвестиції допоможуть не просто відбудувати зруйновану інфраструктуру та економіку нашої держави, а й стануть основою нової України – сильної, стійкої та незалежної", – наголосила Свириденко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко розповів, що урядом вже створено детальний план післявоєнної відбудови України, що матиме декілька пріоритетних напрямків, зокрема і розвиток економіки.

Теги:
#Економіка #Торгівля #Війна #Свириденко
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