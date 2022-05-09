Окупанти святкують у Маріуполі: цинічне відео обурило українців
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Українці в мережі не приховують свого гніву щодо дій окупантів та обурюються їхнім неймовірним цинізмом
У Маріуполі на 9 травня окупанти на чолі з лідером терористів "ДНР" денісом пушиліним пройшлися містом, яке вони методично стирають з лиця землі, з георгіївською стрічкою.
У мережі з'явилися численні відео з лицемірними танцями окупантів на кістках.
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Так, спочатку пушилін зі своїми посіпаками пройшовся по розбомбленому окупантами Маріуполю з величезною георгіївською стрічкою. Терористи радісно посміхалися та кричали "Ура!" на вулицях міст, де було вбито безліч мирних жителів.
Потім терористи запалили у місті привезений із Москви вічний вогонь. Робити це їм довелося на самоті. Ніхто з маріупольців на "свято", зрозуміло, не прийшов.
Українці в мережі не приховують свого гніву щодо дій окупантів та обурюються їхнім неймовірним цинізмом. Люди не розуміють, як можна "святкувати" вбивства тисяч людей та перетворення одного з найбільших міст України на руїни.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Маріуполі після безперервних обстрілів і бомбардувань вже майже не залишилося цілих будівель, а саме місто через два місяці вторгнення виглядає неживим і апокаліптичним.
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