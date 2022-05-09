Обстріли посилилися на двох напрямках: свіжа карта боїв в Україні від розвідки Британії

Лінія фронту не змінилася

Протягом 75-го дня наступу на Україну російські окупанти не змогли суттєво змінити своє розташування на карті бойових дій, якщо порівнювати з даними попередньої доби. При цьому найважчими напрямками станом на 9 травня є Слобожанський та Донецький.

Про це свідчать свіжі дані Міністерства оборони Великої Британії, опубліковані у Twitter-акаунті відомства.

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Судячи з даних карт, лінія фронту практично не змінилася, однак своїх планів на загарбання українських міст російські окупанти не залишили.

Карта боїв в Україні за 9 травня

Карта боїв в Україні за 8 травня

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше російські окупанти проявляють активність на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Ізюмському напрямку росіяни поповнюють запаси та готуються для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Вороги намагаються загарбати місто та створити умови для подальшого наступальних дій на Лиман та Сєвєродонецьк. Була зафіксована спроба штурму населеного пункту Воєводівка, однак пройшла вона без успіху.

На Лиманському напрямку намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

На Бахмутському напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка — успіху вони не мали.

На Авдіївському напрямку тривають бойові дії. Ворожа армія намагається покращити тактичне положення в районах населених пунктів Новоселівка, Новоселівка Друга, Верхньоторецьке.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі чорноморського флоту росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на сході війська росії знаходяться на території Білгородської області у складі 19 батальйонно-тактичних груп — це до 15 тисяч людей з технікою.