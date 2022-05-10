Є навіть хімічна загроза: Генштаб ЗСУ попередив про підлі плани окупантів

Українцям загрожує небезпека від росії різним чином

Війна росії проти України триває і ворог може не обмежитися використанням ракет та артилерії у мирних українських містах.

У Генштабі збройних сил України попередили, що на об’єктах хімічної промисловості України вороги можуть провести диверсії.

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У повідомленні наголошується, що у цьому можуть спробувати звинуватити підрозділи Збройних Сил України. Нагадаємо, окупанти вже не раз влучали по хімічних об’єктах на території України, зокрема, у Чернігові був витік аміаку, а на підприємстві "Сумхімпром" після обстрілу та розповсюдження речовини отримав пошкодження працівник.

Об’єкти цивільної та військової інфраструктури по всій території країни можуть зазнавати ракетного обстрілу росіян.

Також наголошується, що вздовж кордону країни ворог проводить "демонстрації", не даючи перегрупувати підрозділи ВСУ на інші напрямки та утримуючи їх на місці.

Раніше "Телеграф" писав, що крім витоку отруюючих хімікатів в результаті обстрілу росіян, є й інший варіант хімічної диверсії. Хімік Владислав Балинський вважає, що є ризик отруєння води.

Для кожної отруйної речовини є свої правила знезараження – для аміаку, фосфіну, фосгену, оксиду азоту, хлору та інших у МОЗ підготували прості рекомендації.