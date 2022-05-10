Що буде, якщо не забрати пенсію в Україні: куди підуть гроші

З певного терміну – особливі умови отримання

Через повномасштабне вторгнення в Україну російського агресора багато пенсіонерів були змушені екстрено евакуюватися в інші регіони, за кордон або залишилися в зоні бойових дій. Частина з них не може отримати пенсію у звичний спосіб через "Укрпошту". Але пенсія продовжує нараховуватися і нікуди не зникає.

Як повідомила голова управління ПФУ в Луганській області Ольга Шарунова, якщо пенсіонер звернеться протягом пів року, то зможе отримати всі свої кошти.

Як відбувається нарахування та "відкладання" пенсії

Якщо пенсіонер після виплатного періоду не забрав гроші з "Укрпошти", вони передаються у відомість наступного місяця. Якщо людина знову не прийшла – ще раз. Протягом півроку можна отримати усі кошти кожного наступного місяця.

Але ситуація змінюється після 6 місяців — гроші акумулюються і отримати їх можна протягом наступного півроку, але після звернення до Пенсійного фонду.

Якщо по гроші людина не прийшла через рік, але не більше трьох років — отримати виплати можна, також при зверненні до ПФУ, але за певною схемою. Першою отримується заборгованість за рік, а решта накопиченої суми виплачуватиметься з поточними пенсіями щомісяця.

Така ж схема діє не лише для тих, хто не може забрати пенсію в зоні бойових дій, а й для українців пенсійного віку, які виїхали за кордон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що виплати можна перевести на картку банку або отримати з "Ощадбанку" замість "Укрпошти".

Частина людей похилого віку або одержувачів виплат інших категорій також може претендувати на допомогу від держави як внутрішньо переміщені особи.