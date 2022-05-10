Для українців частково змінили правила перетину кордону: пояснення від Держприкордонслужби

Правила перетину кордону України та обмеження виїзду під час воєнного стану

З 24 лютого 2022 року, коли російська федерація вдерлася на українські землі та розпочала на них свою криваву війну, в Україні офіційно оголосили воєнний стан, в рамках якого виїзд за межі країни громадянам призовного віку було заборонено. Наразі, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів умови перетину кордону частково змінили. Які саме зміни впровадили, пояснили у Держприкордонслужбі.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Варто відзначити, що основне правило залишатиметься незмінним: чоловіки призовного віку (від 18 до 60 років) виїжджати з України права не мають. Проте і в цьому обмеженні існують кілька винятків.

Яким чоловікам призовного віку дозволено виїжджати з України

Громадяни, яких визнали непридатними до військової служби через стан здоров’я та ті, хто виключений із військового обліку.

При перетині кордону особа зобов'язана мати при собі тимчасове посвідчення військовозобов’язаного або військовий квиток із поміткою, а також витяг із наказу, який підтверджує звільнення з військової служби та виключення зі списків особового складу;

Громадяни, які постійно проживають за межами України.

Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти за кордоном.

Громадяни, які мають інвалідність будь-якої групи.

Громадяни чоловічої статі, які супроводжують осіб з інвалідністю I чи II групи і є батьком, сином, чоловіком, чи зятем вказаної особи.

Читайте також: Категорія Україна Стало відомо, коли чоловікам призовного віку дозволять виїзд за кордон Поки триває війна, виїзд за межі країни чоловікам призовного віку не дозволяється. Винятком є лише окремі категорії громадян

При собі при виїзду за кордон обов'язково документи, які підтверджують родинні зв’язки та інвалідність.

Громадяни, які супроводжують людей з інвалідністю I чи II групи або іншу особу, і вони потребують систематичного догляду.

Громадяни, які проводжують осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними.

Громадяни, які дітей з інвалідністю і є їхніми батьками, опікунами, піклувальниками, батьками-вихователями.

У такому випадку при собі під час виїзду за кордон потрібно мати посвідчення, яким підтверджується призначення соціальної допомоги, з поміткою категорії "дитина з інвалідністю", довідку про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та документи, якими підтверджуються родинні зв’язки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які документи потрібно пред'явити чоловікам, які підлягають мобілізації під час перетину державного кордону.