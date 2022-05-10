Рекордна кількість українців уже працюють у Польщі: де шукати роботу біженцям

Легально працевлаштуватися вдалося кожному четвертому біженцю з України

З перших днів повномасштабного вторгнення росії, мільйонам українців довелося залишити свої домівки та поїхати до інших країн у пошуках прихистку, допоки в України триватимуть бойові дії. Переважна більшість українців поїхали до сусідньої Польщі, яка допомагає українським жителям із житлом, забезпеченням та працевлаштуванням.

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Як пише ТСН, згідно з даними польського уряду, офіційно знайти роботу вдалося вже 100 тисячам біженців з України.

Робота в Польщі — з чого почати переселенцю

Так, у рамках Закону про допомогу українцям у зв'язку з російським вторгненням, громадяни України мають право на отримання номера платника податків – PESEL, який ідентифікує особистість. номер з 11 цифр включає в себе дані про переселенця: дату народження, серійний номер, позначення статі та контрольну цифру. Надається він абсолютно безкоштовно.

Це документ дозволяє знаходитись на території Польщі впродовж 18 місяців та передбачає ймовірність продовження строку перебування в країні до 36 місяців.

Де шукати роботу

Якщо українець знаходиться в Польщі законно, він має право знайти роботу та офіційно працювати в межах країни. Знайти роботу в Польщі можна на приватних сайтах з пошуку роботи, а також у Центрі зайнятості.

Окрім цього, громадяни України можуть шукати роботу за допомогою бюро з працевлаштування. Також можна зателефонувати на "гарячу" лінію бюро зайнятості, яку в Польщі називають "зеленою лінією".

Працює заклад з 8 ранку до 18 вечора.

Номер телефону – 19524.

Польські сайти для пошуку роботи

Окрім того, пошуком роботи можна зайнятися у мобільному застосунку під назвою "ePraca".

Також українці можуть зареєструватись у Службі зайнятості. У такому разі українці можуть отримати допомогу з безробіття, влаштуватися на професійне навчання або отримати певне фінансування для відкриття бізнесу.

Скільки можна заробити

Все залежить від виконуваних обов'язків. Відповідно до пропозицій та залежно від посади, до прикладу у Варшаві, українські біженці можуть розраховувати на оплату своєї праці в рамках від 4 000 до 11 000 злотих на місяць (це близько 28 000 – 76 000 гривень).

У Вроцлаві українські переселенці в середньому можуть отримувати від 4 000 до 11 500 злотих на місяць (близько 28 000 – 80 000 гривень).

У Лодзі зарплати трохи менші: від 3000 до 6000 злотих на місяць (близько 21 000 – 41 000 гривень).

Раніше "Телеграф" повідомляв, як біженцям з України отримати український паспорт за кордоном, якщо вони виїхали до країни Європейського союзу без документів.