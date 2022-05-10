"Нагадали, хто господар на цій землі": українські протитанкісти показали ефектне відео знищення техніки окупантів
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Українські воїни вкотре доводять, що окупантам на землях нашої Батьківщини робити нічого
Російське повномасштабне військове вторгнення на українські землі триває вже 76-й день поспіль, проте бійці Збройних сил України невпинно та невтомно борються з окупаційними військами та успішно знищують особовий склад і техніку ворога.
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Ще одне ефектне відео ювелірного знищення бойового технічного складу супротивника у вівторок, 10 травня, показали бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
"Доброго ранку, ми з України! Січеславські протитанкісти знову нагадали недолугим окупантам, хто господар на українській землі!
Працюємо на перемогу! Далі буде… Слава Україні!", — йдеться в тексті публікації українських воїнів.
Варто відзначити, що з першого дня повномасштабного вторгнення в Україну, російська армія втратила вже близько 12 тисяч своїх танків.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські захисники знищили склад окупантів із десятками одиниць техніки.
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