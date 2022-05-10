"росія тебе кине, синку!": закордонні журналісти показали покинуті у рефрижераторі тіла росіян, загиблих в Україні (відео)

В Україні загинули понад 26 тисяч російських солдатів, однак Кремль ці втрати не визнає

З нагоди 9 травня катарський телеканал "Аль-Джазіра" випустив репортаж, у якому показав вагон-рефрижератор з купою загиблих в Україні російських солдатів у мішках. Зазначається, що тіла цих військових виявилися непотрібними російській владі, тому вагон й досі стоїть на Київщині.

Переглянути кадри можна на Youtube-каналі ЗМІ.

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На відео видно десятки тіл чоловіків у російській формі — про це свідчить навіть маркування на бронежилеті, який виготовили в Росії. Також про те, що на кадрах саме російські солдати, говорять шеврони російських військ.

Примітно, що поруч з деякими тілами загиблих можна побачити золоті прикраси. Цілком ймовірно, що золото росіяни намародерили в Україні, однак на свою батьківщину вивезти речі їм не судилося.

"Аль-Джазіра" зазначає, що репортаж знімався у Київській області, а у вагоні лежать тіла тих військових, які російська влада не виявила бажання повертати.

Користувачі мережі, схоже, що зовсім не здивувалися факту, що російська влада не забирає тіла своїх загиблих військових. Люди припускають, що вони до останнього приховуватимуть втрати у війні з Україною, а тіла загиблих для Кремля — стали просто сміттям. Ще дивнішим людям видався той факт, що загиблі не потрібні навіть їх близьким.

Нагадаємо, що Кремль ретельно приховує втрати російської армії у війні проти України, тому офіційно не називає цифри втрат в Україні — за підрахунками некрологів, кількість убитих окупантів налічує до двох тисяч. При цьому в мережу просочилася інформація із закритої наради Міноборони рф — йшлося про більш ніж 13 тисяч убитих і 7 зниклих безвісти на 22 квітня. Дані українського Міністерства оборони за 9 травня свідчать, що за час війни в Україні було ліквідовано вже понад 26 тисяч російських солдатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час вторгнення в Україну російська армія поклала велику кількість солдатів з "елітних підрозділів".