В ОП розповіли про швидкість відновлення деокупованих територій

Незважаючи на те, що російські окупанти можуть знову прийти на звільнені території, влада України не збавлятиме темпи їх відновлення. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"На деокупованих територіях – на сьогодні це 1003 населених пункти — розгорнуто роботу гуманітарних штабів, обласних військових адміністрацій та ДСНС. Розмінування вже проведено у 224 населених пунктах. Національна поліція відновила роботу у майже 600 деокупованих населених пунктах", — розповів Тимошенко.

Також він навів цифри відновлення інфраструктури: автомобільне сполучення відновлене на 70%, залізничне – на 42%, газопостачання відновили у 650 населених пунктах, водопостачання і водовідведення – у 60. Електроенергія є у 83% населених пунктах. Банки запрацювали у 300, Укрпошта – у 800 населених пунктах.

Важливою подією, за словами Тимошенка, стало відновлення залізничного сполучення з Ірпенем завдяки збудованому в короткий термін залізничному мосту.

"На Київщині вже вдалося відновити рух на всіх зруйнованих переправах, окрім тих, які ще потребують розмінування. Логістичні зв’язки на звільнених територіях налагоджуємо завдяки тимчасовим об’їздим шляхам та переправам", — повідомив представник ОП.

Тимошенко також нагадав про підготовку плану відновлення і модернізації країни.

"Нині ми фіналізуємо дані потреб областей, від найменшого місцевого пункту до великого міста. Активно займаємося проєктуванням будинків для переселенців. Працюємо 24/7, щоб всі якнайшвидше могли повернутися додому", — додав він.