Ленд-ліз від Байдена робить "облом" для путіна невідворотним, а перемогу України – очікувано закономірною – генерал Василь Богдан

Ленд-ліз США важливий для перемоги України у війні проти росії, однак він лише частина необхідних зусиль

У понеділок, 9 травня, увечері по Києвському часу, президент США Джо Байден підписав історичне рішення про запуск програми ленд-ліз для України.

Цей крок значно спростить постачання зброї та техніки для потреб ЗСУ. Примітно, що підписання Байденом документа, який пришвидшить перемогу України у війні проти російського агресора, відбулося у День перемоги над нацизмом. День, коли путін, приймаючи на самоті парад у Москві, відзначився чергою брехливих і боягузливих заяв.

Фактично підтвердивши, що росія програє цю війну.

Про те, чому ленд-ліз – лише одна з ланок у ланцюзі підтримки України цивілізованим світом, а також – чому ядерні загрози з боку росії пішли на спад, "Телеграфу" розповів ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

Важливі кроки цивілізованого світу

"Відбулася знаменна подія – підписання президентом США закону про ленд-ліз для України. Як на мене, ленд-ліз від Байдена робить "облом" для путіна невідворотним. А перемогу України – очікувано закономірною, – каже Василь Богдан. – Символічно, що підписання документа відбулося 9 травня – у День перемоги над нацизмом".

Закон про ленд-ліз, наголошує генерал, дає широкі можливості для підтримки України з боку США у спрощеному режимі (причому не лише військовій, а й гуманітарній). Все це дозволяє зміцнити нашу обороноздатність, економіку.

Генерал нагадує, що підписанню Закону про ленд-ліз "Оборона демократії в Україні" передували зустрічі міністрів оборони країн НАТО та союзників у Рамштайні, відповіднфі обговореня у Конгресі, а також нещодавні переговори лідерів "Великої сімки". На останньому засіданні G7, у неділю, 8 травня, глобальні світові гравці вирішили, що продовжать спільно зміцнювати Україну та посилювати тиск на росію загалом та особисто на путіна – зокрема.

"Усі ці події – ланки одного ланцюга у процесі підтримки України та подальшої ізоляції росії як країни, яка багатьма вже визнається терористичною, а особисто путін – терористом №1 та військовим злочинцем", – наголошує Василь Богдан.

Що треба робити Україні

За словами генерала, основне завдання України зараз – якісно використовувати допомогу, яка до нас надходить і надходитиме.

"І ці поставки потрібно прискорити, враховуючи ескалацію, яку проводять окупаційні війська у певних операційних зонах. Насамперед, на Донбасі, на півдні", – наголошує Василь Богдан.

Він наголошує на тому, що є й інші дипломатичні завдання. Зокрема – працювати із партнерами над максимальним посиленням економічних санкцій проти держави-агресора. Причому не лише посилювати енергетичні (газ, нафту, вугілля), а й – щоб їх реально виконували всі світові гравці, насамперед у ЄС (де, на жаль, деякі країни мають "особливу думку" щодо ембарго на російські енергоресурси).

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Тим часом, як свідчить статистика, росія продовжує отримувати від реалізації енергоносіїв потужний прибуток. забуваючи про удари по банківській системі Росії, яка повинна повністю потрапити під санкції. Тому що точкові удари по російських банках залишають іншим поле для маневру, дозволяючи перемикати потоки і працювати без серйозних збитків".

Україна, упевнений генерал, подолає тимчасові труднощі і на фронті, і у фінансово-економічній, і у соціальній сфері. І доб’ється перемоги, чого бажає наша нація, весь цивілізований світ, який усвідомив, що путінський режим має ключову загрозу для демократій і взагалі світової цивілізації.

Усередині росії йде переоцінка ситуації

"Залежно від того, як швидко до нас надійде нове озброєння (у тому числі по ленд-лізу), як українській армії вдасться наростити потужності та почати масований контрнаступ – залежатиме і позиція російської сторони, – вважає Василь Богдан. – Поки що вони намагатимуться, як кажуть у народі, "робити морду обличчя" у ракурсі того, що "спецоперація йде за планом", "ми рухаємося у вірному напрямку" і т. д. При цьому їм самим, думаю, вже зрозуміло, що рухаються вони саме до прірви. І з кожним новим днем вторгнення безодня стає ближчою і глибшою".

При цьому, підкреслює генерал, важливо розуміти, що роздратування, що наростає, через цю війну всередині Росії, проблема з технікою, з людськими ресурсами не змусять шляху здати назад. Війна продовжуватиметься, доки росія не зазнає поразки на полі бою. Бажано – нищівне. І тут нам на допомогу – нові зразки озброєння від країн-партнерів

"З приводу ядерних страшилок з боку росії — ми вже почули досить жорстку риторику з цього приводу від провідних лідерів світу, насамперед США та Великобританії. І показово, що останнім часом "ядерне брязкання" з вуст спікерів росії (представників Держдуми, МЗС, Кремля) стає все тихіше. Колективний Захід чітко дав зрозуміти – якщо росія спробує реалізувати свої ядерні загрози, є можливість знайти путіна та його придворну челядь скрізь, де б вони не ховалися. А де той самий путін може ховатися, добре знають у Пентагоні, ЦРУ, Держдепі", – зазначає Василь Богдан.

На думку генерала, саме розуміння особистої загрози для так званої російської еліти, цих нафталінових "яструбів", зіграло свою роль.

"Так що перспектива можливості застосування навіть тактичного, малопотужного ядерного озброєння, як на мене, виключена, – каже Василь Богдан. – Усередині самої росії йде переоцінка ситуації. І щодо власне цієї війни (палаючі військкомати кажуть самі за себе), і щодо продовження ядерного шантажу.Все це — не від усвідомлення того, що навіть локальний ядерний удар поставить мир на межу знищення.А від розуміння, що самі представники російського режиму при спробі розіграти "ядерну карту" будуть негайно покарані. Особисто. Відповідні можливості у Заходу, впевнений, є".

"Телеграф" нагадує, що ленд-ліз — це програма, за якою США надавали союзникам техніку та зброю у тимчасове користування з правом викупити її для себе після закінчення війни або повернути назад.

Відповідний законопроект проголосували в Конгресі США ще 28 квітня, після чого його передали президенту.

Джо Байден підписав його 9 травня – у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Передавши цим дуже зрозумілий меседж путіну і лише.

Посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова розповідала, що вся допомога від США, яка була передана раніше, виділялася на безоплатній основі. Щодо ленд-лізу, то до нього, за її словами, варто ставитися як до додаткової можливості отримати фінансування та зброю, необхідну для перемоги України у війні проти російських загарбників.

Більше про те, що таке ленд-ліз, читайте у матеріалі "Телеграф": США запускають ленд-ліз для України: що це означає і чи потрібно буде платити за зброю

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