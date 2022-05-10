Окупанти бомблять Донбас і тиснуть на фронтах: свіжа карта боїв в Україні

На сході країни точаться важкі бої

У вівторок, 10 травня, на 76-й день повномасштабного вторгнення рф британська розвідка показала свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, росіяни трохи просунулися на Донбасі у порівнянні з даними за 9 травня.

Карта боїв в Україні за 10 травня

Карта боїв в Україні за 9 травня

За даними Генштабу ЗСУ, найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

На Ізюмському напрямку ворог продовжує створювати сприятливі умови для переходу в наступ, для чого поповнював запаси боєприпасів та матеріально-технічних засобів, проводив інженерне обладнання передових позицій та посилив повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог продовжує безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним. Ворог робить штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганської області, успіху не має. Противник намагається закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка, вчиняє штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголове Донецької області, успіху не має.

На Донецькому напрямку окупанти робили спробу штурмових дій у напрямках міста Мар’їнка, населених пунктів Кам’янка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.

На Запорізькому та Південнобузькому напрямках обстановка істотних змін не зазнала.

У Маріуполі противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків окупанти ведуть штурмові дії.

Раніше повідомлялося, що за даними американської розвідки президент росії володимир путін хоче розв’язати війну в Придністров’ї.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні потужне озброєння.