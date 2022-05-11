Самі допомагають ЗСУ на Зміїному: британська розвідка тонко потролила росіян

Острів окупований російськими загарбниками

Український острів Зміїний у Чорному морі став однією з арен оборони України — там щодня знищують російську техніку за допомогою БПЛА. Назва шматочка суші трохи більше 500 метрів завширшки стала відомою на весь світ завдяки фразі українських захисників, куди треба йти російському кораблю.

Але Зміїний не просто острів, він стратегічно важливий. Про це нагадує британська розвідка у своєму ранковому зведенні по Україні.

Чому росії не виграти війну проти України?

Британці зазначають, що якщо росії вдасться зміцнити свої позиції на Зміїному із залученням сил ППО та крилатих ракет берегової охорони, це відкриє їй можливість домінувати в прилеглій до Одеської області північно-західній частині акваторії Чорного моря.

Розташування Зміїного на карті

При цьому у розвідці відзначили успіхи України у поразці російської техніки за допомогою безпілотників "Байрактар".

Після поразки крейсера "Москва", захід Чорного моря більш відкритий для ураження окупантів. Не обійшлося у повідомленні і без тролінгу. У зведенні зазначили, що російські спроби наростити кількість сил на Зміїному дають Україні "більше можливостей для вступу у бій із російськими військами та знищення матеріальних об’єктів".

Раніше "Телеграф" писав, що на околицях Зміїного українські сили знищили два десантно-штурмові катери "Раптор" та один десантний "Серна" із зенітно-ракетним комплексом.

Як зазначають експерти, важливість українського домінування на Змєїному важко переоцінити як з точки зору безпеки України з південного заходу, так і для експортного потенціалу.