Польща допоможе зі страхуванням пального для України — Свириденко

Польська державна Корпорація страхування експортних кредитів запропонує додаткові інструменти перестрахування країнових ризиків для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів.

Про це повідомляє перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з міністром розвитку і технологій Польщі Валдемаром Будою.

"Сьогодні ця проблема потребує врегулювання на урядовому рівні, оскільки страхові компанії зобов'язують перевізників отримувати додаткове покриття для в'їзду в Україну, що в результаті здорожує вартість пального", — пояснила Свириденко.

Сторони досягли також домовленості щодо сприяння інтенсифікації фітосанітарного контролю української сільгосппродукції, що експортується до Польщі. Завдяки цьому обробку вантажів з України на польському кордоні буде значно прискорено.

"Вдячні польським партнерам за готовність до активної співпраці для зміцнення української економіки й протидії російському агресору", — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка.

Раніше Свириденко повідомляла, що Україні та Польщі вдалося досягнути низки практичних рішень щодо збільшення транзиту пального в Україну.