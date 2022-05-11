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Польща допоможе зі страхуванням пального для України — Свириденко

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Польща допоможе зі страхуванням пального для України — Свириденко Новина оновлена 11 травня 2022, 10:58

Польська державна Корпорація страхування експортних кредитів запропонує додаткові інструменти перестрахування країнових ризиків для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів.

Про це повідомляє перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко за підсумками зустрічі з міністром розвитку і технологій Польщі Валдемаром Будою.

"Сьогодні ця проблема потребує врегулювання на урядовому рівні, оскільки страхові компанії зобов'язують перевізників отримувати додаткове покриття для в'їзду в Україну, що в результаті здорожує вартість пального", — пояснила Свириденко.

Сторони досягли також домовленості щодо сприяння інтенсифікації фітосанітарного контролю української сільгосппродукції, що експортується до Польщі. Завдяки цьому обробку вантажів з України на польському кордоні буде значно прискорено.

"Вдячні польським партнерам за готовність до активної співпраці для зміцнення української економіки й протидії російському агресору", — зазначила перша віцепрем'єр-міністерка.

Раніше Свириденко повідомляла, що Україні та Польщі вдалося досягнути низки практичних рішень щодо збільшення транзиту пального в Україну.

Теги:
#Економіка #Польща #Паливо #Війна #Свириденко
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