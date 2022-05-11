В Україні спростили виїзд за кордон за пальним: що змінилося

За паливом за кордоном тепер можна виїхати без особливих дозволів

Через військову агресію росії в Україні останнім часом спостерігається гостра нестача пального. Для того, аби зменшити проблеми, які пов'язані із дефіцитом палива, в країні вирішили спростити умови перетину кордону для автомобілів-перевізників.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Як повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, завдяки досягнутій домовленості з польським міністерством інфраструктури та відомствами інших європейських країн, транспортні засоби, які виконують перевезення пального, відтепер курсуватимуть за спрощеною системою.

За його словами, вантажні автомобілі матимуть змогу виїжджати за кордон за пальним і не витрачати при цьому час на оформлення документів та дозволів.

Так, транспортним засобам, які везуть пальне з-за кордону, дозволяється виїжджати за межі України за спрощеною процедурою. Тепер водіям потрібно за одну добу до виїзду оформити лише одну форму. Окрім того, виконання двосторонніх та транзитних перевезень вантажу територією України автомобільними перевізниками європейських країн здійснюватиметься без використання дозволів.

Для яких перевізників діятиме спрощена процедура:

латвійські, литовські, данські та естонські до 31 грудня 2022 року;

італійські, грецькі, угорські, німецькі – до 30 червня 2022 року;

болгарські, грузинські, словацькі, австрійські – до моменту закінчення строку дії воєнного часу в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть скасувати пільги на ввезення автомобілів з Європи через велику загрозу інфляції.