Після Бучі та Маріуполя: Зеленський відповів, чи готова Україна до переговорів із росією

Глава держави наголосив, що не поспішає прогнозувати закінчення війни до повноцінного відновлення її територіальної цілісності

Бажання вести будь-які перемовини із російською федерацією зникає з "кожною новою Бучею", проте Україна готова продовжувати переговорний процес.

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Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед студентами французького університету "Sciences Po", наголосивши, що Київ все ж, як і раніше, готовий до переговорів з країною-агресором, — пише The Guardian.

"З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де десятки вбитих мирних людей, випадки зґвалтування, з кожним новим злочином росії зникає бажання та можливість вести переговори, а також можливість вирішення цього питання дипломатичним шляхом", — сказав Зеленський.

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Окрім того, гарант додав, що перед тим, як прогнозувати завершення бойових дій в Україні, він хотів би відновити її територіальну цілісність.

"Щойно ми повернемо все, що належить нам, ми це закінчимо", — наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український посол у Німеччині Андрій Мельник запропонував чудову, на його думку, кандидатуру для посередництва в особистих переговорах кривавого диктатора росії та гаранта України Володимира Зеленського. Він переконаний, що ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка має хороші відносини з кремлем — могла б допомогти Україні у війні.