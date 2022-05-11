Російський офіцер випадково застрелився уві сні в Україні

"Друга армія світу" вміє дивувати

Полонений російський солдат Андрій Ушаков розповів про самострілів в армії рф, яка в лютому розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Відповідне інтерв’ю полоненого доступне на YouTube-каналі журналіста Володимира Золкіна.

Ушаков, який є рядовим в армії рф й обіймав посаду механіка-водія, розповів, що через ситуацію на фронті застрелилися кілька його товаришів по службі, які не витримали пекельних умов війни. Крім того, Ушаков повідомив, що один із його командирів випадково застрелився в окопі, заснувши зі зброєю в руках.

"Він у окопі знаходився з автоматом, зброю боявся з рук випустити. І ліг спати. На запобіжник не поставив і по випадковості застрелився", — розповів полонений солдат.

Також Ушаков заявив, що російських солдатів з легкими пораненнями (якщо міг тримати автомат) забирали з медроти та змушували воювати далі. Крім того, його підрозділ, який базувався під Харковом, страждав від нестачі їжі та води.

Повне інтерв’ю Ушакова.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ мають успіхи на Харківщині.

Нагадаємо, У Нацгвардії України вперше розповіли про втрати на війні з рф.