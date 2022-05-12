Війна - день 78: росіяни відходять від Харкова, але тримаються за Донбас

Оперативно про головне за 12 травня

Україна протистоїть російським загарбникам 78 днів поспіль. За останню добу українським військовим вдалося відтіснити окупантів ще далі від Харкова та звільнити кілька населених пунктів у області. При цьому російські сили стягуються від Ізюма на північ, щоб не дозволити звільнення нашої країни й не дати відкинути їх до кордону. Підступними виявилися окупанти й на півдні України — за їх вказівкою колаборанти озвучили ініціативу приєднати тимчасово окуповану Херсонську область до складу росії, на що отримали різку відповідь від Офісу українського президента. У Генштабі ЗСУ тим часом кажуть, що підлості від росіян можна чекати й у Києві та трьох інших областях України. Однак, українські військові навіть не планують відступати й, озброївшись новітньою важкою артилерією від США, успішно продовжують нищити російських окупантів. Тим часом навіть російські мільярдери визнають, що українська армія значно сильніша російської, а ЗСУ доклавши зусиль можуть дійти навіть до Москви.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 12 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що знайомитися з новинами за 9 травня можна у матеріалі: "Війна – день 75: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Запоріжжі, а росіяни бомблять українські міста".

Про ситуацію в країні за 10 травня читайте у новині: "Війна – день 76: війська путіна з розлюченістю атакують і б’ють українськими містами, але програють війну".

А інформація про події в Україні за 11 травня доступна у трансляції: "Війна – день 77: ЗСУ наступають на Харківщині та тримають оборону на інших рубежах".