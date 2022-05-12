Каталог потреб областей для післявоєнного відновлення буде готовий вже найближчими днями — ОП

Каталоги потреб кожної області, які складаються у процесі створення плану післявоєнного відновлення та розвитку України, будуть готові вже найближчими днями.

Про це заявив в ефірі каналу "Рада" заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Ми поставили собі за ціль зробити для кожного регіону каталог того, що йому потрібно. А кожен регіон поділений на більше ніж 14 кластерів, це – інфраструктура зруйнована та пошкоджена, інфраструктура житлова, дорожня, соціальна, тобто школи та садочки, інфраструктура адміністративна та ще багато інфраструктурних об’єктів. Ми вже зараз зібрали перші дані, наші аналітики їх обробляють, тому ще день-два і ми матимемо "персональні" каталоги кожної області, щоб Президент України міг спілкуватися з іншими лідерами держав щодо шефства", — сказав він.

Попередні розмови з представниками держав-потенційних кураторів конкретних областей, за його словами, вже були і проходять практично щодня. Країни на це зголошуються.

"Ми над цим працюємо, і я думаю, що вже найближчим часом буде комюніке з результатами, і ми будемо переходити до іншого етапу відновлення", — зазначив Тимошенко.

Каталоги ж, за його словами, стануть основою перемовин з кураторами щодо конкретних грошових потреб.

У додаток до каталогів створюються довідники потреб міст. Ініціаторами їх створення, за словами Тимошенка, стала група архітекторів, яка звернулася до ОП з такою пропозицією.

"Ми розуміємо, що нам потрібно відбудовувати міста в іншому форматі, щоб вони були безбар’єрні і виглядали на іншому рівні. Саме тому ми для відновлення вже у мирний час зробимо такий довідник – це інструкція для кожного голови ОВА, для кожного голови ОТГ, яким чином треба відновлювати міста, якою висоти має бути тротуар, де потрібне дерево, де потрібен світлофор і так далі", — розповів він.

Раніше Тимошенко повідомляв, що план післявоєнного відновлення та розвитку країни міститиме детальні потреби областей — від найменшого населеного пункту до великого міста.