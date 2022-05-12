Знайти житло, роботу та психологічну допомогу: куди звернутися біженцям з України

З’явився єдиний ресурс з безліччю підказок на різні теми

Громадяни України, які виїжджають через повномасштабну війну за кордон, можуть отримати необхідні консультації та допомогу за допомогою єдиного ресурсу. Поки окремі країни-сусідки спрощують правила в’їзду для українців, інші волонтери збирають та класифікують інформацію для кращої зручності на ресурсі United for Ukraine.

Докладніше про важливу ініціативу розповість "Телеграф".

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За допомогою сайту українцям пропонують отримати необхідну допомогу під час виїзду за кордон. Найчастіше вона стосується пошуку житла, юридичних нюансів чи отримання психологічної підтримки. Що важливо — заявки подаються та розглядаються в індивідуальному порядку після заповнення спеціальної форми.

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Також для більшої зручності на порталі є перелік найактуальніших тем, які цікавлять вимушених біженців за кордоном. Це і медична підтримка, і працевлаштування, і можливість дітям ходити до садків чи шкіл, і в’їзд з тваринами, а також багато інших питань.

Крім цього, на сайті існує можливість записати у волонтери проєкту або зробити фінансову пожертву для підтримки українських біженців.

Дуже зручно те, що в будь-якому розділі можна вибрати певну країну, яка вас цікавить, і отримати повний перелік пояснень по потрібній темі. Також важливим є момент, що сайт представлений трьома мовами — українською, російською та англійською.

United for Ukraine — абсолютно некомерційний проєкт, який створено та контролюється винятково волонтерами. Втім, як зазначають автори ресурсу, їхня робота не є повноцінним замінником юридичних консультацій. Тому якщо ви відчуваєте, що краще звернутися до перевіреного фахівця, зробіть саме це.

Раніше ми розповідали, де до Польщі, куди виїхала найбільша кількість українців, можна знайти роботу іноземному громадянину. На даний момент створено чимало робочих місць, щоб біженці могли прогодувати себе та свої сім’ї.

Також "Телеграф" писав, як можна отримати у Європі медичну допомогу.