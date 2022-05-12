Тіхановська розповіла про роль білорусів в обороні Києва від росіян і розлютила мережу

При цьому вона не заперечує участь Білорусі у війні проти України

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила, що наступ російської армії з боку Білорусі припинився завдяки білорусам. Ці слова викликали вкрай негативну реакцію мережі та обурили українців.

Про роль білорусів у війні в Україні опозиціонерка розповіла виданню "Настоящее Время". Інтерв'ю проходило в Празі, адже Тіхановська покинула рідну Білорусь ще після президентських виборів у 2020 році.

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"Білоруси проти війни, ми не підтримуємо це вторгнення. Лукашенко – колаборант. Він надав наші території для запуску ракет та військової техніки. Але білоруси показали вкотре свою мужність. Багато в чому завдяки їм припинився напад на Київ із боку Білорусі. Російська армія не почувалася комфортно на наших землях", — заявила Світлана Тіхановська.

При цьому вона визнала, що Білорусь з перших днів війни стала співагресором щодо України, але провину за це поклала на невизнаного світовою спільнотою президента Олександра Лукашенка. Тіхановська вважає, що зараз він намагається абстрагуватися від цього заявами, ніби він зовсім не хотів російсько-української війни і нічого не знав про плани Кремля.

"Але відмитися вже не вдасться. Лукашенко має понести повне покарання за співучасть у цій війні", — резюмувала вона.

Користувачів мережі розлютили слова білоруської опозиціонерки про те, що нібито завдяки білорусам росіяни припинили напад на Київ. Так, політичний оглядач та журналіст Марина Данилюк-Ярмолаєва зазначила, що росвійськам у Білорусі навпаки було дуже комфорно й одне зі свідчень цього — базар, організований окупантами у білоруському місті Наровля, де вони продавали білорусам награбоване в Україні майно.

"Наступ на Київ зупинили бригада Нацгвардії в Гостомелі, наша фантастична 72 бригада, наші 93 бригада, наша 79 бригада — Валерій Чєбінєєв загинув під Гостомелем. Плюс наша теробона і всі-всі інші сили, бригади і спецпідрозділи. Дуже смішно, коли дерунові зрадники хочуть присвоіти собі наші перемоги. Помагаєте кожен день ракетами і бомбами", — написала журналістка на власній сторінці у Facebook.

Інші користувачі мережі також не стримували себе від злості, зазначаючи, що подібні заяви говорять про лицемірство Тіхановської і бажання присвоїти собі чужі заслуги. Дехто відзначив, що з боку Білорусі й досі зберігається небезпека для України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Білорусі помітили підозрілу активність ракетних військ, які несподівано почали рухатися в бік українського кордону. При цьому військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україні не слід втрачати пильності та бути готовою, у разі потреби, дати відсіч на північному фронті.