Війна - день 79: росіян витісняють з Харківщини, а вони у помсту б'ють ракетами по мирним містам

Оперативно про головне за 13 травня

Війна з російськими загарбниками в Україні йде 79-й день поспіль. Найгарячішим напрямком зараз є і, за прогнозами військових експертів, у найближчому майбутньому залишатиметься схід, південь, ситуація в районі Ізюма. Протягом останньої доби Збройним силам України вдалося суттєво посунути окупантів на Харківщині, відтіснивши їх майже до самого кордону. Однак, російські війська у помсту вдарили ракетами по Кременчуку Полтавської області. Також були прильоти воржих ракет у Запорізькій області. Тим часом українські військові у Чорному морі позбавили росію ще одного новітнього корабля. А рф на фоні своїх поразок почала погрожувати двом країнам ЄС щодо їх намірів вступу в НАТО, а Україні через бажання до вступу в Євросоюз. Варто зазначити, що Україна може отримати статус країни-кандидата вже у червні.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 13 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що про ситуацію в країні за 10 травня можна прочитати у новині: "Війна – день 76: війська путіна з розлюченістю атакують і б’ють українськими містами, але програють війну".

Інформація про події в Україні за 11 травня доступна у трансляції: "Війна – день 77: ЗСУ наступають на Харківщині та тримають оборону на інших рубежах".

А ознайомитися з новинами за 12 травня можна у матеріалі: "Війна — день 78: росіяни відходять від Харкова, але тримаються за Донбас".