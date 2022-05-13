Чоловіки з дітьми можуть виїхати з України: які документи знадобляться

Потрібно подбати про те, щоб на руках були всі необхідні офіційні папери

Українські чоловіки, які входять до переліку військовозобов’язаних та підлягають призову за віком, все одно можуть виїхати з країни, якщо вони мають неповнолітніх дітей. Особлива увага в цьому питанні приділяється отцям-одинакам.

Про те, які документи знадобляться під час перетину державного кордону, нагадали у Держприкордонслужбі України.

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Подібного дозволу не отримають українці, які мають одну чи дві дитини, нехай навіть неповнолітнього віку. Проте деяким іншим категоріям чоловіків виїзд таки дозволено.

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Необхідно підготувати пакет документів:

◘ чоловікам з трьома та більше неповнолітніми дітьми:

- свідоцтва про народження дітей;

- свідоцтво про шлюб / свідоцтво про розлучення плюс рішення суду (або органу опіки) про проживання дітей із батьком,

- посвідчення батька із багатодітної сім’ї;

◘ одиноким батькам, які виховують дитину до 18 років:

- свідоцтво про народження дочки/сина;

- свідоцтво про смерть матері дитини / рішення суду про позбавлення її батьківських прав/рішення суду про передачу опіки над дитиною батькові без позбавлення матері батьківських прав / рішення суду про визнання матері мертвою або безвісти зниклою;

◘ чоловікам, які мають неповнолітню дитину та дружину, яка є військовослужбовцем і зараз проходить службу:

- свідоцтво про народження дитини;

- свідоцтво про шлюб;

- довідка з військової частини, яка підтверджує проходження служби іншим із батьків.

Читайте також: Категорія Україна Стало відомо, коли чоловікам призовного віку дозволять виїзд за кордон Поки триває війна, виїзд за межі країни чоловікам призовного віку не дозволяється. Винятком є лише окремі категорії громадян

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках виїхати за кордон можуть військовозобов’язані українки. Для них також є деякі винятки.