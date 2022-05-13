Чоловіки з дітьми можуть виїхати з України: які документи знадобляться
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Потрібно подбати про те, щоб на руках були всі необхідні офіційні папери
Українські чоловіки, які входять до переліку військовозобов’язаних та підлягають призову за віком, все одно можуть виїхати з країни, якщо вони мають неповнолітніх дітей. Особлива увага в цьому питанні приділяється отцям-одинакам.
Про те, які документи знадобляться під час перетину державного кордону, нагадали у Держприкордонслужбі України.
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Подібного дозволу не отримають українці, які мають одну чи дві дитини, нехай навіть неповнолітнього віку. Проте деяким іншим категоріям чоловіків виїзд таки дозволено.
Необхідно підготувати пакет документів:
◘ чоловікам з трьома та більше неповнолітніми дітьми:
- свідоцтва про народження дітей;
- свідоцтво про шлюб / свідоцтво про розлучення плюс рішення суду (або органу опіки) про проживання дітей із батьком,
- посвідчення батька із багатодітної сім’ї;
◘ одиноким батькам, які виховують дитину до 18 років:
- свідоцтво про народження дочки/сина;
- свідоцтво про смерть матері дитини / рішення суду про позбавлення її батьківських прав/рішення суду про передачу опіки над дитиною батькові без позбавлення матері батьківських прав / рішення суду про визнання матері мертвою або безвісти зниклою;
◘ чоловікам, які мають неповнолітню дитину та дружину, яка є військовослужбовцем і зараз проходить службу:
- свідоцтво про народження дитини;
- свідоцтво про шлюб;
- довідка з військової частини, яка підтверджує проходження служби іншим із батьків.
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, у яких випадках виїхати за кордон можуть військовозобов’язані українки. Для них також є деякі винятки.