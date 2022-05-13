Зеленський про переговори з рф: "Вийдіть хоча б з територій, окупованих з 24 лютого"

Гарант переконаний, що якщо є шанс закінчити цю криваву війну діалогом з росією, то його потрібно використати

Президент України Володимир Зеленський виступив дав інтерв'ю італійському телеканалу "Rai 1" під час якого розповів, чого хоче Україна від переговорів з росією.

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За словами глави держави, наразі у переговорному процесі мова йде про відведення російської армії на кордони, які вона займала до 24 лютого. Саме це стане для України першим і зрозумілим кроком рф.

"Етап, коли з рф можна було вести діалог "з вином за столом" у минулому. У цьому келиху не вино, а кров наших людей. Але має бути прагматичний діалог. Ми розуміємо, що після кожної війни приходить мир, і якщо є шанс закінчити війну діалогом, треба використати цей шанс", — наголосив гарант.

Також український президент додав, що мови про будь-які компроміси щодо незалежності української держави під час переговорного процесу бути не може.

"У переговорах ми готові говорити — принаймні вийдіть з тієї території, яку ви окупували починаючи з 24 числа. Так, ви на деяких наших тимчасово окупованих територіях продовжуватимете стояти, на жаль, але це перший зрозумілий крок, щоб про щось казати, давайте це зробимо. Ми не чуємо відповіді на це питання", — пояснив гарант.

Що стосується особистого спілкування Зеленського з російським диктатором володимиром путіним, то президент України готовий говорити з ним без посередників.

"Тільки з ним, але без його посередників і на умовах діалогу, а не ультиматумів", — підсумував український лідер.

Інтерв'ю Володимира Зеленського

Раніше "Телеграф" повідомляв, що військовий експерт Михайло Жирохов попередив українців про те, що наближається вкрай тяжкий етап війни з росією та наголосив, що подальший перебіг переговорного процесу залежатиме виключно від результатів завершення "гарячої" фази бойових дій.