Зеленський не підписав закон про заборону символіки росії: що не сподобалося

Російську символіку можуть дозволити використовувати у музеях та на тематичних виставках

Президент України Володимир Зеленський не підписав закон про заборону використання символіки російських військ. Документ відправили на доопрацювання з низкою пропозиції.

Про це вказано на сторінці законопроєкту №7214 на сайті Верховної Ради.

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Зазначається, що документ повернули на доопрацювання у Верховну Раду 12 травня. Зеленський запропонував додати в документ пункт про те, що символіку вторгнення Росії в Україну можна розміщувати у музеях, на тематичних виставках, у бібліотеках, підручниках та процесах наукової діяльності.

При цьому президент України хоче заборонити використання російської символіки не лише для партій, а й для громадських об'єднань.

Нагадаємо, що законопроєктом передбачається заборона на використання літер Z та V (які стали символами російської армії). Під заборону також потрапила символіка, пов’язана із ЗС рф, сухопутними військами, повітряно-космічними силами, військово-морським флотом, ракетними силами стратегічного призначення, повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій держави-агресора.

Варто зазначити, що порушенням вважатиметься поява ворожої символіки у рекламі, будь-яких масових заходах, агітаційних матеріалах, у ЗМІ чи інтернеті, фільмах чи інших відео. Винятком стане лише її застосування у зв’язку із засудженням вторгнення російської армії та подальших звірств окупанта на території України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав увесь цивілізований світ запровадити кримінальну відповідальність за використання символіки російського вторгнення до України.