Мільйон воїнів: Резніков розповів, на що розраховують у Міноборони

На початку війни серйозно допомогли волонтери, але й влада намагається не відставати

В Україні на фоні повномасштабного російського вторгнення суттєво зросли оборонні потреби, до яких влада не була готова. Однак станом на зараз держава орієнтується на забезпечення 1 мільйону військовослужбовців.

Про це у п'ятницю, 13 травня, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на власній сторінці у Facebook.

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За словами міністра, на перших етапах війни надзвичайно допомогли із забезпеченням військових волонтери, які закривали гострі проблемні питання, поки розгортався державний механізм з безліччю формальностей та процедур. Резніков зазначив, що це дозволило запустити процеси, які тепер дають змогу як закуповувати, так і виробляти необхідне.

"Ми орієнтуємося на потребу забезпечити 1 млн людей, які долатимуть ворога", — зазначив голова Міноборони.

Він додав, що наприкінці квітня із загальної кількості бронежилетів для сил оборони 50% забезпечило Міноборони, а ще 50% — благодійники, волонтери, громадські організації. Однак, станом на 13 травня це співвідношення змінилося і склало вже 57% на 43%.

"Кожного дня ми нарощуємо обсяги постачання. У рамках курсу, який визначив Уряд, ми робимо акцент на стимулювання українських виробників. Наші виробники, які забезпечують необхідну якість бронежилетів, шоломів, форменого одягу, взуття тощо вже завантажені замовленнями до кінця року, є чіткий графік постачання", — додав очільник оборонного відомства.

Резніков підсумував, що зараз Міноборони старається тримати планку, щоб кожного дня в резерві було засобів бронезахисту не менше, ніж на 2 бригади. Обсяги будуть тільки нарощуватися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Резніков оцінив ситуацію в Україні та розповів, чим все закінчиться.