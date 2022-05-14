Війна - день 80: росіяни здають позиції в Україні, поки Кремль погрожує війною іншим країнам

Оперативно про головне за 14 травня

Війна з російськими окупантами в Україні триває 80 днів. За цей час росіяни почали розуміти безперспективність своїх нападок на українські території, через що можуть відмовитися від подальших спроб просування на ключовому напрямку, — під Ізюмом Харківської області. При цьому на сьогодні основні напрямки зусиль росіян за зменшенням виглядають так – схід, Маріуполь, Харків, південь, північний схід. Однак, Україна не планує здаватися попри всі складнощі, які на неї чекають, тому влада усіма шляхами нарощує бойовий потенціал та готує військових та серйозної відсічі агресора. Також стало відомо, що Велика сімка виділить величезну суму для України. Тим часом російська влада у відкритій формі почала погрожувати війною Польщі. А російські окупанти у Південній Осетії (Грузія) заявили про намір приєднатися до росії, як кілька днів до цього зробили колаборанти Херсонської області.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 14 травня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 Після телефонної розмови з президентом рф у п'ятницю канцлер Німеччини Олаф Шольц дорікнув володимиру путіну у "відсутності реалізму", повідомляє Deutsche Welle.

00:00 У російському Білгороді та його околицях неспокійно: над містом щось вибухнуло, а у місті Строітєль неподалік від облцентру чутно звуки вибухів.

Нагадаємо, що інформація про події в Україні за 11 травня доступна у трансляції: "Війна – день 77: ЗСУ наступають на Харківщині та тримають оборону на інших рубежах".

Ознайомитися з новинами за 12 травня можна у матеріалі: "Війна — день 78: росіяни відходять від Харкова, але тримаються за Донбас".

А про ситуацію в країні за 13 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 79: росіян витісняють з Харківщини, а вони у помсту б'ють ракетами по мирних містах".