Росіяни відступають від Харкова, але загрожують Запоріжжю: свіжі карти боїв в Україні

Українські захисники проганяють окупантів

Росармія відступає зі своїх позицій навколо Харкова. Українські сили не дали оточити місто, а потім вигнали їх геть.

У своєму останньому аналізі фахівці The Institute for the Study of War відзначають, що Україна, схоже, виграла битву за Харків. В області у Сил оборони можуть бути й інші цілі. Зокрема, пошкодити наземні лінії зв’язку Білгорода та росвійськ, які зосереджені на околицях Ізюма.

Чому росії не виграти війну проти України?

Росіяни зробили спробу наступу з боку Ізюма, але основне зусилля зосереджено на оточенні Сєверодонецька та Лисичанська.

Карта бойових дій в Україні на 14 травня

Схід України

Російські сили на околицях Ізюму продовжують поповнювати матеріально-технічне забезпечення. Вони намагалися висунутись у бік Слов’янська, але безуспішно. Російська артилерія б’є за українськими позиціями та селами побоюючись контрнаступу за своїми позиціями на північ від Ізюма. Також у цьому районі намагалися штурмувати Олександрівку (23 км на схід від Ізюма), як передбачається, для спроби форсувати Сіверський Донець.

Посилаючись на представника Міноборони США в Інституті вивчення війни, зазначили, що українським силам вдалося зірвати підготовку до форсування річки — 13 травня було знищено черговий понтонний міст. При спробі переправитися на околицях Кремінної для оточення Рубіжного з північного заходу російські сили могли зазнати тяжких втрат.

Карта бойових дій на сході України

Харків

Поки що російські сили відступають з-під Харкова. Є повідомлення, що метою українських захисників може стати наземна лінія зв’язку, найзахідніша у регіоні. Вона знаходиться в північно-східній частині області і йде до Ізюму. Є також повідомлення про просування українських захисників до Тернової (3 км від російського кордону).

Карта бойових дій у Харківській області

Маріуполь

Росіяни могли по землі проникнути на підприємство і, ймовірно, почали охороняти шосе біля західного входу на "Азовсталь". Позиції українські захисники зберегли, але в цій частині (на заході заводу) активно завдавали авіаудари та тривали обстріли, ймовірно, щоб максимально придушити опір.

На "Азовсталі" не припиняються бої

Південь України

На північ від Мелітополя в селі Михайлівка росіяни накопичують солдатів. Вважається, що вони хочуть встановити артилерійські позиції вздовж траси Е105, яка веде до Запоріжжя, ймовірно, щоб опинитися в артилерійській дальності від міста. На околицях Бердянська та Мелітополя помітили військові вантажівки.

На Херсонщині росіянам не вдається схилити місцеве населення до співпраці. Також повідомляється, що Україна намагається відновити контроль над островом Зміїний чи не дати росії використати його як плацдарм.

Карта окупації на півдні України

На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують тиснути на українців — допитують навіть дітей.