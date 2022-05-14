Третя фаза війни затягнеться: у МВС озвучили терміни та розповіли, на що сподівається росія

У відомстві прокоментували ймовірний розвиток бойових дій в Україні

Керівництво російської федерації планує розтягнути третю фазу війни в Україні щонайменше до кінця 2022 року, адже сподівається на виникнення економічної кризи та поступки Заходу.

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Про це у суботу, 14 травня, під час чергового телемарафону, повідомив радник глави Міністерства внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

За його словами, під час розтягування строків бойових дій в Україні кремль робить ставку на те, що ближче до кінця року в українці потерпатимуть від складної економічної кризи, тож це змусить Захід піти на поступки агресору.

"Поясню чому – згідно з їхніми розрахунками, ближче до зими у світі почнеться серйозна енергетична криза, і почнуться проблеми з опаленням, і в Україні також ці проблеми почнуться, і серйозні проблеми з економікою. Тому що ціни на енергоносії дуже зростають, і зараз ставка Кремля буде на те, що ближче до кінця року Захід зрозуміє, скажімо так, що треба домовлятися з рф, і якщо вони (росіяни — ред.) протримаються до кінця року, то вони очікують, що з ними домовлятимуться з того, що вони вимагають", – детальніше прокоментував ймовірний розвиток війни в Україні Андрусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що наразі москва не знає, яким чином закінчити війну в україні, адже будь-який зі сценаріїв завершення так званої "спецоперації" може потягнути за собою падіння рейтингів російської влади.

Також нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив напередодні зі заявою про те, що за понад два місяці війни в Україні він не бачить жодних змін у настрої кривавого російського диктатора володимира путіна, навіть попри серйозні втрати його армії.