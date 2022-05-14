"Це не те саме, що здатися": родичі захисників "Азовсталі" пояснили, що врятує бійців

Близькі захисників Маріуполя, котрі дотепер перебувають у сховищах меткомбінату, не полишають спроб повернути їх додому

Дружина одного з захисників багатостраждальної маріупольської "Азовсталі" Наталка Зарицька детально пояснила, чим екстракція відрізняється від здачі в полон та наголосила, що саме вона може стати гарантією порятунку людей, які вже просто не в змозі самотужки протистояти ворогу.

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Про це вона розповіла під час брифінгу родичів захисників Маріуполя у суботу, 14 травня.

"Це не те саме що здатися. Здатися – це піти в полон. Екстракція означає, що бійці будуть виведені на територію іншої країни з гарантією того, що більше не будуть брати участь у війні. Зазначу, що вони й так настільки поранені та скалічені, що для них просто неможливо далі протистояти такій навалі. І ми просимо світ долучитися, дати гарантії, що при процесі евакуації з "Азовсталі" наші воїни не будуть вбиті", — пояснила Зарицька.

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За словами дружини українського прикордонника, який також стоїть на обороні меткомбінату, здатися в полон захисники ні за що не погодяться, адже це принизливо для них. Саме екстракцію вона вважає гідною альтернативою та гарантією, що вони все ж залишаться живими.

"Здача в полон – це принизливо для наших хлопців, вони не здадуться. Екстракція — це альтернатива. В полоні немає ніяких гарантій, що вони виживуть. Екстракція наразі – це порятунок наших бійців", — додала жінка.

Брифінг родичів захисників Маріуполя

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дружини захисників "Азовсталі", котрі тривалий час перебувають у сховищах металургійного заводу, де потерпають від систематичних обстрілів окупаційної армії росії, звернулися генсека Китаю Сі Цзіньпіня з проханням допомогти врятувати українців, сподіваючись, що путін може його послухати.