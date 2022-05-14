Розмитнення авто: чи доведеться українцям доплачувати після закінчення воєнного стану

Незабаром безмитне ввезення автомобілів в країну можуть скасувати

В Україні все ще діє "нульове розмитнення" автомобілів з-за кордону, проте найближчим часом влада хоче скасувати його.

Розповідаємо, чи потрібно після закінчення воєнного стану доплачувати за "розмитнення".

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Скільки часу діє нульове розмитнення?

6 квітня набув чинності Закон України, яким від ПДВ, мит та акцизу звільнялися автомобілі, що імпортуються з Європи в Україну. Він дозволяє без сплати деяких податків ввозити в Україну транспортні засоби під час дії воєнного стану. Після чергового указу президента України Володимира Зеленського воєнний стан діє до 25 травня і, схоже, буде продовжено. Додамо, що абсолютно безкоштовно ввезти авто не вийде, за його реєстрацію в Україні все одно доведеться сплатити внесок до ПФУ, це 3-5% від його вартості, а також оплата реєстрації номерних знаків та інших документів. Відзначимо, що депутати планують до кінця травня змінити закон, адже деякі українці зловживають скасуванням податків на ввезення авто та ввозять до країни машини преміального класу.

Чи потрібно після закінчення воєнного стану доплачувати "розмитнення"?

Ні. У Законі про "нульове розмитнення" йдеться, що автомобілі, що ввозяться, будуть використовуватися для вільного обігу. Тобто якщо фізична особа встигне ввезти авто під час воєнного стану, доплачувати нічого не треба. Автомобіль (або кілька) можна буде продати хоч наступного дня. Звичайно, за продаж під час одного календарного року більше одного автомобіля нараховуватиметься податок, який існував і раніше.

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Раніше "Телеграф" докладно розповідав про те, за що доведеться платити українцям, які планують привезти автомобіль з-за кордону.

Нагадаємо, автомобіль з-за кордону під "нульове розмитнення" в Україну можна ввести для будь-яких потреб.