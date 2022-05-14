Зеленський заявив про дуже тяжку ситуацію на Донбасі: подробиці

Глава держави знову подякував захисникам України

У суботу, 14 травня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців за підсумками 80-го дня повномасштабної війни з рф.

Відповідна заява глави держави доступна на YouTube-каналі "Офіс Президента України".

Зеленський повідомив, що ситуація на Донбасі залишається важкою, а росіяни все ще ведуть наступальні дії, щоб "показати бодай якусь перемогу".

"Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Російські війська досі намагаються показати бодай якусь перемогу. На 80-й день повномасштабного вторгнення це виглядає особливо божевільно, але вони не припиняють ці спроби. Я вдячний кожному та кожній, хто тримає оборону і наближає і для Донбасу, і для Приазов’я, і для Херсона те, що зараз відбувається на Харківщині (ЗСУ звільняють територію від загарбників — Ред.). Крок за кроком змушуємо окупантів піти з української землі. Примусимо піти й з українського моря", — заявив Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, кого хочуть евакуювати з "Азовсталі" у наступній хвилі.

Нагадаємо, президент України в етері італійського телеканалу розповів, чого хоче офіційний Київ від переговорів із росією.