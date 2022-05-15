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Війна — день 81: окупанти намагаються наступати на Донбасі та потерпають від ЗСУ на Харківщині

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Україна відбиває російське вторгнення вже протягом 81 дня Новина оновлена 15 травня 2022, 00:13
Україна відбиває російське вторгнення вже протягом 81 дня

Оперативно про головне 15 травня

В Україні настав 81-й день з моменту початку повномасштабного вторгнення росії до нашої країни. Найбільш складною ситуація, як і раніше, залишається на Донбасі, де окупанти намагаються досягти хоч якоїсь перемоги та продовжують робити чергові спроби наступу попри втрати. Тим часом українські війська здійснюють успішні контратаки на Харківському напрямку. Своєю чергою в Туреччині вже почали говорити, що росія хоче розпочати переговори з Києвом та із Заходом, щоб укласти "нову велику угоду".

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про головні події України та світу 15 травня, але оперативніше слідкувати за обстановкою можна в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 Під час виступу на фіналі Євробачення представники України, гурт Kalush Orchestra, прямо зі сцени закликали Європу врятувати Маріуполь та людей з "Азовсталі".

14 травня зенітні ракетні війська Повітряних Сил розпакували третю сотню збитих літаків російських окупантів: близько 18-ї вечора, на Харківщині, в глибині ворожої території збитий 201-й винищувач окупантів. Тип встановлюється.

Авіація Повітряних Сил продовжує виконувати завдання у повітряному просторі України, завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупаційних військ, зокрема, знищено взводний опорний пункт, КСП роти, 10 броньованих машин та десятки російських окупантів.

Загалом за добу уражено:

  • 1 літак (Су-30/Су-34)
  • 7 БпЛА (ОТР);
  • взводний опорний пункт;
  • КСП роти;
  • 10 броньованих машин;
  • близько тридцяти окупантів.

Ознайомитись із новинами за 12 травня можна у матеріалі: "Війна — день 78: росіяни відходять від Харкова, але тримаються за Донбас".

А про ситуацію в країні за 13 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 79: росіян витісняють із Харківщини, а вони б’ють ракетами по мирних містах".

Інформація за 14 травня доступна у трансляції: "Війна – день 80: росіяни здають позиції в Україні, допоки Кремль загрожує війною іншим країнам" .

Теги:
#Україна #Росія #Війна