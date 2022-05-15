Україна може закінчити війну вже цього року: у Зеленського назвали умову

Мова про реальне нафтове ембарго проти Росії та надання озброєння для України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що російсько-українську війну можна припинити вже цього року, якщо виконати всього дві речі, про які просить Україна.

Про це у неділю, 15 травня, він написав у власному Twitter-акаунті.

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За словами Подоляка, Україна не зацікавлена у затяжній війні з Росією. І якщо припинити бойові дії цього місяця неможливо, то зупинити війну можна було б вже цього року.

"Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом", — написав радник голови Офісу президента.

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Нагадаємо, що станом на 14 травня росія втратила близько 27,2 тисячі військових, 1218 танків і 200 літаків. На Слобожанському напрямку російська армія на фоні тотальних втрат пустила у наземний бій навіть моряків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупанти перейшли в оборону вже у двох регіонах – Харківській та Херсонській області. На цьому наголосив британський військовий фахівець, зазначивши, що це переломний момент.