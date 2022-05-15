Окупанти намагаються розвинути успіх на одному напрямку: свіжа карта боїв в Україні

ЗСУ дають бій окупантам на всіх напрямках

У неділю, 15 травня, на 81-й день повномасштабного вторгнення рф Міноборони Британії показало свіжу карту боїв в Україні.

Відповідний пост Міністерство оборони Великої Британії опублікувало на своїй сторінці у Twitter.

За даними британської розвідки, лінія фронту практично не змінилася, порівняно з 13 травня.

Карта боїв в Україні за 15 травня

Карта боїв в Україні за 13 травня

На Харківському напрямку підрозділи супротивника активних бойових дій не вели.

На Слов’янському напрямі ворог чинив обстріл підрозділів Сил оборони України. Намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав. Проводить доукомплектування та поповнення втрат, продовжує перегрупування військ для відновлення наступу у напрямку Барвінкового та Слов’янська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямі. Попри втрати, продовжує вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському напрямках. Зазначається перегрупування військ противника на Лиманському та Бахмутському напрямах.

У Маріуполі продовжується блокування наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". Загарбники не припиняють завдавати авіаційних ударів і робити артилерійські обстріли.

На Южнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджують на веденні повітряної розвідки та обстрілах позицій Сил оборони.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що російсько-українську війну можна припинити вже цього року.

Нагадаємо, 15 травня російські ракети вдарили поблизу польського кордону.