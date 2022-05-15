Дуже важливий клаптик суші: чому росія так чіпляється за острів Зміїний

ВСУ не дадуть окупантам використовувати острів у своїх цілях

Острів Зміїний, за який зараз йдуть бої, росіяни хочуть використати як плацдарм.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів радник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Братчук вважає, що росіяни хочуть закріпитися на Зміїному, щоб завести туди комплекси ППО та загрожувати Одесі.

"Для росіян це стратегічний пункт. Цей шматочок української землі має бути під час війни або безлюдним, або українським, а після перемоги — українським. Цей шматочок землі вони хочуть використати як плацдарм. Він невеликий, але має значення для протиповітряної оборони. Крейсер "Москва" пішов на дно. Немає купола ППО над чорноморським флотом. Туди хочуть завести зенітно-ракетні комплекси, щоб впливати на північно-західну частину Чорного моря і загрожувати Одесі", — сказав Братчук.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів про роль острова у війні.

Раніше Братчук пояснив, чому росіяни обстрілюють Одесу ракетами.