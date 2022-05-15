"Не знаю ким, але буде завдано": У росії дивно висловилися про ядерний удар по Україні

На росТБ своя атмосфера

У неділю, 15 травня, на 81-й день повномасштабного вторгнення рф в росії продовжують нагнітати ситуацію на ТБ, роблячи заяви про ядерний удар по Україні.

На цей раз про використання ядерної зброї заявив президент Центру системного аналізу та прогнозування Ростислав Іщенко.

Іщенко вважає, що з ймовірністю 80% по Україні завдадуть ядерного удару, при цьому пропагандист не знає, хто це зробить.

"Якби мені зараз довелося ставити в казино, буде чи не буде, то 80% я поставив би за те, що ядерного удару по Україні буде завдано. Не знаю ким, але буде завдано", — сказав Іщенко.

Раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ймовірність ядерної війни на даний момент дуже мала, адже російські політики думають про зняття санкцій, а отже — про майбутнє. Політолог-публіцист Андрій Піонтковський вважає, що президент рф володимир путін не буде використовувати ядерну зброю, адже боїться відповіді Заходу.

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Нагадаємо, експрезидент рф, нинішній заступник голови Ради безпеки росії Дмитро Медведєв пригрозив Заходу ядерною війною.