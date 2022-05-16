Мама померла в обіймах сина: історія Іллі з Маріуполя, який лікується в "Охматдиті"

В окупованому Донецьку, куди дитину вивезли окупанти, хлопцю хотіли відрізати поранену ногу

З початку повномасштабного нападу рф в Україні загинуло понад 200 дітей, а отримали поранення понад 400. Серед них і 10-річний Ілля з Маріуполя, який проходить лікування у дитячій лікарні "Охматдит". Війна забрала у нього маму: від обстрілів російськими військовими жінка отримала важке поранення і померла прямо в обіймах своєї дитини. Тоді ж зачепило й хлопчика: медики в окупованому Донецьку, куди Іллю вивезли окупанти, навіть хотіли ампутувати поранену ногу.

Про те, як вдалося повернути дитину в Україну і як він себе почуває – в матеріалі "Телеграфу".

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Смерть мами в обіймах сина

Як розповідають в "Охматдиті", мама Наталя з 9-річним сином Іллею з перших днів повномасштабного нападу рф перебували в рідному місті — Маріуполі. Одного дня вони потрапили під обстріл. Так, жінка з хлопцем намагалися врятуватися від снарядів й тікали до сусідів. Однак обидва отримали поранення. Маму Іллі було поранено в голову, а хлопчику розірвало ногу. Не дивлячись на біль, жінка зробила все для подальшого порятунку сина: Наталя перенесла хлопчика на собі до квартири знайомих. На жаль, вижити жінці не вдалося.

"Поранені та знесилені вони лежали на дивані та обіймали один одного. Мати притискала сина до тих пір, поки билося її серце. Наталя померла в обіймах свого сина", — розповіли в "Охматдиті".

Поранений Ілля з Маріуполя. Фото: пресслужба лікарні

Примусова евакуація хлопчика в Донецьк

Страждання дитини, яка втратила мати, продовжилися. Окупанти насильно вивезли Іллю на окуповану територію – спочатку в місто Новоазовськ, далі – Донецьк. Там поранена дитина була оглянута медиками. Роздроблену ногу хлопця хотіли відрізати. На щастя, цього не сталося і кінцівку вийшло зберегти.

Близькі ж осиротілого Іллі всіма зусиллями шукали шляхи повернення дитина додому, на підконтрольну Україні територію. Бабуся хлопчика швидко оформила опікунство й поїхала за Іллею. Для цього їй довелося перетнула кордони чотирьох країн. На щастя, жінці вдалося забрати дитину у вільну Україну. Хлопця привезли у лікарню. Він перебуває під наглядом медиків.

Через обстріл хлопчику роздробило ногу. Фото: пресслужба лікарні

Другий день народження

Цікаво, що Ілля прибув у "Охматдит" у свій день народження, причому ювілей – 10-річчя. Серед тих, хто привітав хлопця, і президент України Володимир Зеленський. В лікарні зазначають, що команда глави держави докладала безліч зусиль для повернення хлопця в Україну.

Як розповідає бабуся Іллі, тепер у дитини два дні народження. Другий – це день, коли лікарі озвучили обнадійливий прогноз щодо здоров’я хлопчика: "Нога повноцінно функціонує. Ілля зможе ходити".

Дитину провідав президент. Фото: пресслужба лікарні

В лікарні додають, що наразі Ілля може рухати пальцями на ушкодженій нозі. Більш того, хлопець рішуче налаштований на одужання.

"Ілля розцвітає, коли до нього навідуються багато гостей, але сум в очах нікуди не дівся, — зазначають в "Охматдиті". — Те, що довелося пережити цьому щирому і доброму хлопчику, не можна собі уявити та у жодному разі не можна пробачити".

Як писав "Телеграф", з перших днів великої війни лікарня "Охматдит" у Києві працює цілодобово. Деякі медики буквально ночують на робочих місцях. В "Охматдит" прибувають цілими родинами, які постраждали від обстрілів російськими військовими. Лікарі звикли бачити різне, але масові бойові травми дітей жахають всіх: розірвані обличчя, роздроблені руки та ноги, вирвана спина… І найстрашніше, що за кожною раною стоїть не лише фізичний біль дитини, а й важка історія. Багатьом маленьким українцям довелося відчути звірства російських військових.

Нагадаємо, українські медіа — "Телеграф" й інтернет-видання OBOZREVATEL — об’єдналися в проєкті волонтерської допомоги задля допомоги дітям війни, які лікуються в "Охматдиті". Долучитися до ініціативи може кожен бажаючий.

Допомогти проєкту можна за такими реквізитами:

Paypal: [email protected]

Карта Приват: 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна Олександрівна)

Не бути байдужими до пацієнтів "Охматдиту" й надважливої праці медиків у цей час закликала й українська співачка Наталя Могилевська. Вона просить допомогти дітям, які стали жертвами воєнних злочинів військових рф.

Закликаємо усіх небайдужих приєднатись до проєкту! Врятуймо наших дітей разом, вони — наше майбутнє!