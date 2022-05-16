Війна — день 82: росіяни відступають на одному з фронтів, але бомбять "Азовсталь"

Оперативно про головне 16 травня

Війна росії проти України триває вже 82 дні. Окупанти не залишають спроб наступати на Донбасі, а також намагаються зламати опір українських захисників у Маріуполі, застосовуючи для цього навіть заборонені фосфорні бомби. Інші регіони України також страждають від дій окупантів, які продовжують запускати крилаті ракети. Водночас успіхи мають і українські військові, які на окремих дільницях Харківської області змогли вийти на державний кордон. Для кремля ситуація погіршується і за межами нашої країни, так Фінляндія, яка має понад 1,3 тисячі км загального кордону з росією, офіційно заявила про подання заявки на вступ до НАТО, а сам Альянс у своїй оновленій стратегії має намір змінити статус Москви з партнера "на "безпосередню загрозу".

У цьому матеріалі "Телеграф" інформуватиме про найважливіші новини, що відбулися 16 травня. Більш оперативно отримувати інформацію ви можете у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

00:00 15 травня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України завдала чергове ураження по водній переправі окупантів. Цього разу йдеться про переправу через річку Інгулець.

Винищувачі продовжують патрулювання повітряного простору України, а штурмовики та бомбардувальники завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів, скупченню військ та колонах ворожої техніки.

Загалом за добу уражено 11 повітряних цілей:

2 вертольоти (Ка-52, Мі-28);

7 БпЛА (ОТР);

2 крилаті ракети.

Нагадаємо, про ситуацію в країні за 13 травня можна прочитати у новині: "Війна — день 79: росіян витісняють із Харківщини, а вони на помсту б’ють ракетами по мирних містах".

Інформація за 14 травня доступна у трансляції: "Війна – день 80: росіяни здають позиції в Україні, допоки Кремль загрожує війною іншим країнам".

А про головні події за 15 травня читайте у матеріалі: "Війна — день 81: окупанти намагаються наступати на Донбасі і зазнають збитків від ЗСУ на Харківщині"