У Маріуполі вода вимиває з могил у дворах тіла загиблих городян: подробиці

У Маріуполі через спроби окупантів відновити порушену інфраструктуру виникають пожежі та прориває труби

В окупованій росіянами частині Маріуполя спроби окупантів полагодити зруйновані ними ж комунікації призвели до пожеж і до того, що водою з прорваних труб вимиває тіла загиблих із поховань у дворах міста.

Про це у неділю, 15 травня, увечері в ефірі національного телемарафону "UAразом" розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Гуманітарна ситуація погіршується, хоч би як окупанти намагалися створити уявлення про те, що щось змінюється на краще. Вони постійно намагаються щось робити, але в них нічого не виходить... Намагаються все також полагодити електрику – знову у нас є пожежі. Вода тече у нас вулицею настільки, що підмиває вже поховання, зроблені людьми у дворах. І пишуть, що є такі випадки, що повимивало тіла загиблих з цих могил", – сказав він.

Андрющенко також зазначив, що російські окупанти дісталися вже до порту, де підняли затоплений прикордонний катер і "вдають, що намагаються підняти те судно, там затоплене в акваторії порту і заважає їм його використовувати".

За його словами, у Маріуполі не вистачає їжі та питної води, "і в принципі не йдеться про те, що ситуація може якось покращитися".

Як повідомлялося, за інформацією людей, які вирвалися з Маріуполя, окупанти на виїзді з міста почали допитувати дітей, щоб упіймати на хибній інформації їхніх батьків.