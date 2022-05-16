Засновник Монобанка влаштував аукціон із марками "Укрпошти", але ситуація вийшла з-під контролю — вже зібрано мільйони

Тисячі людей охоче приєдналися до конкурсу на допомогу ЗСУ

Прагнення українців підтримувати свою армію та ажіотаж навколо поштових марок "Російський військовий корабель…", що стали неймовірно популярними, часом дають неймовірний результат.

Так, засновник monobank Олег Гороховський у неділю, 16 травня, вдень на своїй сторінці у Фейсбуці оголосив конкурс серед своїх підписників, призами в якому стали 6 згаданих марок.

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"Ігор Смілянський, СЕО Укрпошта, люб'язно продав мені набір знаменитих марок, і я його роздам шести своїм пiдписникам.

Умови дуже прості.

Робимо перерахування від 100 гривень за посиланням у першому коментарі та серед усіх, хто зробить переказ випадковим чином виберу шість переможців. При перерахунку в полі коментар не забудьте вказати ваше ім'я та телефон для зв'язку з вами у разі виграшу.

Вся зібрана сума буде передана до одного з фондів, які підтримують ЗСУ.

Слава Україні!", — пояснив він суть конкурсу, який, за його словами, триватиме "день-два".

А далі почалося щось неймовірне.

За словами Гороховського, лише за перші 20 хвилин було перераховано 600 тисяч гривень.

Ще через дві години Гороховський повідомив, що "вже більше 1,4 млн грн зібрано за марку".

У зв’язку з цим він додав, що на кожного, хто візьме участь у цьому конкурсі, чекає від нього "особливий, унікальний сюрприз", незалежно від того виграє він марку чи ні.

Однак і це ще не все: люди почали передавати організатору свої комплекти марок із метою приєднання та розширення конкурсу.

Ще через три години Горохівський повідомив, що було зібрано вже 2,5 млн грн.

При цьому люди продовжили передавати йому свої марки для конкурсу і їхня кількість ще через дві години зросла до 36 штук, а сума зібраних коштів перевищила 2,8 млн грн.

У зв’язку з цим Гороховський оголосив, що одну марку віддасть за найбільший внесок, і на той момент це було 10 000 грн і тут помчалося: 50 тисяч, 61 тисяча…

А тим часом за словами організатора, кількість тих, хто приєднався до ініціативи на той момент, перевищила 15 000 осіб.

Після цього він запровадив ще один "приз": "Хто перший надішле 100 000 гривень отримає 37-ю марку поза конкурсом".

О 23:00 неділі було зроблено внесок у 100 тисяч гривень, а загальна зібрана сума перевищила 3,6 млн грн, що приємно шокований Гороховський назвав "божевіллям" та подякував тим, хто долучився.

Близько опівночі кількість марок, що беруть участь у благодійному конкурсі, вже дорівнювала 48.

Після цього Гороховський припинив повідомляти про результати, проте з огляду на те, що влаштований ним конкурс триватиме до вівторка, 17 травня, очікується бурхливого розвитку цієї ініціативи.

Як повідомлялося, марку "Російський військовий корабель іди на…" "Укрпошта" випустила 12 квітня 1-мільйонним тиражем.

Після небувалого успіху реалізації поштової марки із сюжетом про "російський військовий корабель", "Укрпошта" вирішила випустити другу марку цієї серії.

Як повідомлялося раніше, малюнок на мірці присвячений подіям початку війни, коли російський ракетний крейсер "Москва" зажадав від захисників острова Зміїний скласти зброю і здатися, на що був посланий за відомим напрямком.